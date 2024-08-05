Громадянин зможе мобілізуватися в бажану частину, не ризикуючи з ТЦК, де його можуть "закинути" куди завгодно, ігноруючи прямий запит від вподобаної бригади.

Командири військових частин зможуть вербувати добровольців напряму, без залучення ТЦК до цього процесу. Відповідний законопроект вже готують у Верховній Раді, повідомив народний депутат, член оборонного комітету Федір Веніславський у коментарі Укрінформу.

Як пояснив нардеп, зараз у громадянина є два основних способи потрапити на службу до конкретної частини, яка його зацікавила. Перший спосіб – підписати контракт на службу в ЗСУ. Однак з огляду на воєнний стан в державі, тут є певні обмеження, зокрема щодо строків укладання контрактів.

Крім того, не завжди добровольці хочуть йти на службу за контрактом, віддаючи перевагу саме процедурі мобілізації. Отже другий спосіб потрапити в конкретну військову частину – домовитися, аби командир цієї частини дав запит (так зване "відношення") до ТЦК про направлення йому цього конкретного мобілізованого.

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"Але представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядки або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин", – пояснює Веніславський.

За словами нардепа, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу: аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".

Поки що ця законодавча ініціатива перебуває на стадії обговорення в парламентському Комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки, каже нардеп. На думку Веніславського, знадобиться ще декілька днів, аби завершити усі необхідні процеси, і тоді законопроєкт буде презентовано суспільству.

"Я думаю, якщо всі учасники процесу своєчасно виконують свої зобов'язання або свої функції, то є всі можливості, що у вересні вдасться це запровадити на повну силу", - додав він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін позитивно оцінив ідею мобілізації добровольців безпосередньо командирами частин без залучення ТЦК.

"По-перше, це зменшить час оформлення і прибере частину бюрократичних процесів, а також має знизити рівень корупції в ТЦК. По-друге, дасть можливість людині реально, а не декларативно, обрати підрозділ та спеціальність", - зазначив офіцер.

За його словами, іноді людей, які хочуть до конкретної бригади, "кидають" зовсім в інші.

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