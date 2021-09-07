Чи будуть заклади освіти працювати під час коронавірусу, залежить від самих викладачів.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак нагадав, при якій умові учні не перейдуть на дистанційну освіту, незважаючи на рівень епідеміологічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Бабак нагадав про ухвалене рішення, у якому йдеться про те, що заклади освіти працюватимуть в очному режимі, якщо 80% педагогічних працівників будуть вакциновані.

Голова комітету закликав педагогів "бути свідомими і проявити свою правильну громадянську позицію".

Читайте також"Злочин проти наших дітей": у школі Вінниці спалахнув скандал через першокласниківЗа його словами, якщо педагоги будуть вакциновані, то попри рівень епідеміологічної небезпеки це дасть змогу продовжити навчання в очному режимі і не переходити на дистанційну освіту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лікар Комаровський сказав, чи загрожує Україні тотальний локдаун. Він вважає, що про можливе посилення антикоронавірусного карантину потрібно говорити якумога голосніше.

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Автор: Надя Пришляк