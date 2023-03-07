Агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, який згодом влаштувався на роботу до Очаківської міськради.

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані для захоплення влади в місті Очаків Миколаївської області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Контррозвідка СБУ зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області. В результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генштабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російська військова розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону.

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"Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів", - наголосили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України, який згодом влаштувався на роботу до Очаківської міської ради.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська військова розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ – Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників", - сказано у повідомленні.

Також зрадник займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами.

Крім цього, було вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Ситуація в Очакові

Російські окупанти систематично завдають ударів по Очакову. Так, 9 січня вони обстріляли портову інфраструктуру міста. Внаслідок атаки було руйновано кілька адмінбудівель, також були пошкоджені будинки та лікарня. Поранення дістали десять людей, серед них – дворічна дитина.

А восени минулого року в Очакові окупанти знищили елеватор з тисячами тонн зерна.

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