Американський сервіс з пошуку роботи оприлюднив результати опитувань тих, хто працює віддалено від офісу.
Читайте такожСоціологи розповіли, скільки українців стежать за новинами про коронавірусПро це йдеться у сюжеті ТСН.
83% опитаних зізналися, що брешуть роботодавцю, працюючи з дому. А кожного третього з них таки спіймали на обмані.
Так, найчастіше люди відволікаються на чотири речі: приготування їжі (59%), перегляд телевізора (55%), онлайн-шопінг (47%) і прання (52%). На все це йде близько 23 хвилин робочого часу.
Багато хто не може правильно організувати день і починає працювати у коворкінгу.
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