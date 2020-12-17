Найчастіше люди відволікаються на приготування їжі, перегляд телевізора, онлайн-шопінг і прання.

Американський сервіс з пошуку роботи оприлюднив результати опитувань тих, хто працює віддалено від офісу.

Читайте такожСоціологи розповіли, скільки українців стежать за новинами про коронавірусПро це йдеться у сюжеті ТСН.

83% опитаних зізналися, що брешуть роботодавцю, працюючи з дому. А кожного третього з них таки спіймали на обмані.

Так, найчастіше люди відволікаються на чотири речі: приготування їжі (59%), перегляд телевізора (55%), онлайн-шопінг (47%) і прання (52%). На все це йде близько 23 хвилин робочого часу.

Багато хто не може правильно організувати день і починає працювати у коворкінгу.

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Автор: УНІАН