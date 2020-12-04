Розпочато одразу два кримінальних провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ відзвітували про відкриття кримінальних справ за фактом провокацій, пов'язаних з діяльністю угорських організацій на Закарпатті.

Як повідомляє прес-служба МВС, 4 грудня на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново покинути територію України - в іншому разі на них чекатиме фізична розправа.

"За фактом погроз слідчі поліції Закарпаття розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Також правоохоронці встановили особу чоловіка у військовій формі, який погрожував угорцям фізичною розправою на спеціально записаному відео.

"Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представника угорської національної меншини, з’явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Скандал з угорцями на Закарпатті: що відбулося

У листопаді в закарпатській Facebook-спільноті виклали відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ співали після складання присяги, 21 листопада, національний гімн Угорщини. У посольстві ж відповіли, що громадяни співали не гімн, а молитву, яка стала у країні гімном.

30 листопада співробітники Служби безпеки провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб. Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України. Своєю чергою, МЗС Угорщини закликало ОБСЄ направити у регіон своїх представників.

Відносини між Угорщиною та Україною значно погіршились на тлі інформації про спроби угорської сторони втручатись в українські місцеві вибори.

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Автор: Юрій Годован