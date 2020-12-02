Угорські дипломати пояснюють, що оприлюднене у ЗМІ відео з церемонії складення присяги депутатами Сюртівської ОТГ неповне, оскільки наприкінці сесії пролунав гімн України.

Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті після складення присяги заспівали національну молитву угорців, яка лише згодом стала гімном Угорщини.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Угорщини в Україні.

У посольстві зазначили, що протягом останніх днів в українських ЗМІ набрав широкого розголосу запис, на якому обрані депутати самоврядування села Сюрте в Закарпатській області після інавгураційного засідання колегії начебто співають державний гімн Угорщини.

Посольство заявляє, що в результаті цієї новини на депутатів місцевого самоврядування, угорців Закарпаття та Угорщини звалився ряд коментарів, гнівних або більш стриманих докорів та нападів.

"Ми вимушені з жалем констатувати, що автори цих думок, а також представники преси, які некритично опублікували запис, були недостатньо проінформовані в цьому питанні. Тим часом з’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - стверджується в заяві.

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - йдеться в заяві.

Посольство зазначає, що стаття 6 закону України "Про національні меншини в Україні" гарантує використання національних символів для цих меншин.

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"Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні", - підсумовується в заяві.

Інцидент на Закарпатті: депутати заспівали гімн Угорщини

На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

В СБУ отримані матеріали щодо цієї події нині ретельно перевіряються. За результатами перевірки обіцяють вжити відповідних заходів реагування.

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Автор: Віталій Саєнко