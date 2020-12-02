Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті після складення присяги заспівали національну молитву угорців, яка лише згодом стала гімном Угорщини.
Про це УНІАН повідомили в Посольстві Угорщини в Україні.
У посольстві зазначили, що протягом останніх днів в українських ЗМІ набрав широкого розголосу запис, на якому обрані депутати самоврядування села Сюрте в Закарпатській області після інавгураційного засідання колегії начебто співають державний гімн Угорщини.
Посольство заявляє, що в результаті цієї новини на депутатів місцевого самоврядування, угорців Закарпаття та Угорщини звалився ряд коментарів, гнівних або більш стриманих докорів та нападів.
"Ми вимушені з жалем констатувати, що автори цих думок, а також представники преси, які некритично опублікували запис, були недостатньо проінформовані в цьому питанні. Тим часом з’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - стверджується в заяві.
"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - йдеться в заяві.
Посольство зазначає, що стаття 6 закону України "Про національні меншини в Україні" гарантує використання національних символів для цих меншин.
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"Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні", - підсумовується в заяві.
Інцидент на Закарпатті: депутати заспівали гімн Угорщини
- На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.
- 21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.
- В СБУ отримані матеріали щодо цієї події нині ретельно перевіряються. За результатами перевірки обіцяють вжити відповідних заходів реагування.
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