Петер Сіярто стверджує, що спостерігачі ОБСЄ будуть проінформовані про ситуацію на Закарпатті .

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав ОБСЄ направити спецмісію організації на Закарпаття через обшуки в представників угорських нацменшин.

Про це голова МЗС Угорщини заявив під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм, передає ТСН.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що спостерігачі ОБСЄ будуть проінформовані про те, що сталося і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.

"Я попросив його надіслати спеціальну місію спостерігачів ОБСЄ в Україну на Закарпатті для розслідування вчорашніх образ на адресу угорської громади", - написав Сіярто.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявив, що обговорить з НАТО питання подальшого блокування членства України. Він стверджує, що останні дії української влади "перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами".

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Інцидент на Закарпатті: депутати заспівали гімн Угорщини

На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

В СБУ отримані матеріали щодо цієї події нині ретельно перевіряються. За результатами перевірки обіцяють вжити відповідних заходів реагування.

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Автор: УНІАН