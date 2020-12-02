Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав ОБСЄ направити спецмісію організації на Закарпаття через обшуки в представників угорських нацменшин.
Про це голова МЗС Угорщини заявив під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм, передає ТСН.
Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що спостерігачі ОБСЄ будуть проінформовані про те, що сталося і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.
"Я попросив його надіслати спеціальну місію спостерігачів ОБСЄ в Україну на Закарпатті для розслідування вчорашніх образ на адресу угорської громади", - написав Сіярто.
Нагадаємо, раніше Сіярто заявив, що обговорить з НАТО питання подальшого блокування членства України. Він стверджує, що останні дії української влади "перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами".
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Інцидент на Закарпатті: депутати заспівали гімн Угорщини
- На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.
- 21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.
- В СБУ отримані матеріали щодо цієї події нині ретельно перевіряються. За результатами перевірки обіцяють вжити відповідних заходів реагування.
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