Кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити перемогу України, підкреслили у Командуванні Сухопутних військ нашої армії.

Командуванням Сухопутних військ ЗСУ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій.

Згідно з повідомленням від Командування, рішення ухвалено, у тому числі з метою зниження суспільної напруги. Наразі вони оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

При цьому в Сухопутних військах не конкретизують, про які уточнення йдеться:

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"Органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів".

У ЗСУ додали, що розуміють бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. "Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим Командування зауважує, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу перемогу.

Триває мобілізація в Україні - останні новини

У травні в Україні мобілізаційний вік з 27 років знизили до 25.

Наприкінці травня стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, згідно з якими молоді люди від 18 років в нашій державі могли б бути мобілізовані. Водночас після досягнення 18-річного віку чоловіки та жінки-медики в Україні вважаються військовозобов'язаними та мають стати на облік.

Згідно з законодавством, призовники в Україні зараз не підлягають мобілізації. Мова про громадян віком від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не закінчували військову кафедру. Однак стали відомі випадки, коли під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус "непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий". Таких чоловіків переводили з категорії "призовники" в категорію "військовозобовʼязані" і під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, не зважаючи, що їм не виповнилося 25 років.

Днями народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що призов обмежено придатних чоловіків 18-25 років зупинили. Він посилався на директиву Командування Сухопутних військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024.

Він зауважував, що згідно з директивою, призов обмежено придатних з 18 до 25 років тепер можливий лише за письмовою згодою. Нардеп додав, що згідно з цією ж директивою, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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