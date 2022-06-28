Якщо війна триватиме ще довше, з України виїде ще більше людей.

Якщо війна триватиме два роки, з України за кордон назавжди виїдуть до 5 млн громадян.

Про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Головний чинник – тривалість гарячої фази війни. Якщо це закінчиться до кінця року, я думаю, що ми втратимо приблизно 500-600 тисяч населення. Це дуже багато, але це не катастрофа. Якщо війна триватиме, гаряча фаза, скажімо, 2 роки, то це може бути до 5 мільйонів", - сказала Лібанова.

За її словами, якщо війна триватиме ще довше, виїде ще більше людей.

"По-друге: коли рано чи пізно закінчиться дія обмежень на виїзд чоловіків 18-60 років, то возз'єднання родин відбудеться не в Україні, а за кордоном", - зауважила академік.

Лібанова зазначила, що значно складнішим є питання внутрішньої міграції, адже не факт, що люди, які приїхали до відносно безпечних територій зі східних та північних областей України, повернуться додому.

"Адже Росія нікуди не подінеться, вона залишиться нашим агресивним сусідом. І всі люди, які будуть повертатися, які виїхали з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, будуть розуміти, що повертаються у небезпечну зону. Той бізнес, який виїхав, буде розуміти, що має повернутися в небезпечну зону. Тому я не переконана в тому, що ми зможемо відновити довоєнне розміщення населення, бізнесу", - резюмувала директор Інституту демографії та соціальних досліджень.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявляв, що через війну понад 12 млн українців були змушені залишити свої домівки, а понад 5 млн із них виїхали за кордон.