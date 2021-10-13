У гру на виживання за мотивами південнокорейського серіалу від Netflix РФ точно б не пощастило.

Поки весь світ обговорює серіал "Гра в кальмара", Україна знайшла відмінний спосіб для нового тролінгу Росії. Приводом стало одне з випробувань на виживання, яке було показано в гучній історії від Netflix.

Цього разу на офіційній сторінці нашої країни в Twitter з'явився кумедний пост, в якому показано, що РФ точно не має жодного шансу в "грі в кальмара" з Україною.

Так, якби Росії довелося взяти участь у грі "цукрові стільники", то їй би довелося впоратися з непростим завданням - видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

За сюжетом серіалу, учасники гри позбавлялися життя за програш, що додає комічності ситуації у тролінгу від України. Комусь траплялося коло, комусь квадрат, а найскладнішою фігурою була парасолька.

Читайте такожУ прокуратурі Криму запустили цифрову систему розслідування воєнних злочинів і порушень прав людиниУ РФ поки ніяк не реагували на тролінг. Однак в мережі публікація вже стала мемом, її активно обговорюють в соціальних мережах. Користувачі вже жартують про те, що Україна вдало "підколола" країну-агресора і показала - РФ "не по зубах" виграти у нашої країни навіть в дитячій грі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix.

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Автор: Поліна Кузенко