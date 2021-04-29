США почали виводити війська з Афганістану / фото REUTERS
Сполучені Штати Америки почали виведення військ з території Афганістану.
Про це заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN.
Відомо, що вже близько 100 військових першими вже вилетіли з країни.
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Виведення військ США з Афганістану
- У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства у Кабулі, залишаться після 11 вересня.
- Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни.
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