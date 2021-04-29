Вихід США з Афганістану: перші військові вже покинули країну

Вже близько 100 військових першими вже вилетіли з країни.

Сполучені Штати Америки почали виведення військ з території Афганістану. Про це заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN. Відомо, що вже близько 100 військових першими вже вилетіли з країни. Читайте також США посилять захист своїх військ в Афганістані перед виведенням Виведення військ США з Афганістану У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства у Кабулі, залишаться після 11 вересня.

Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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