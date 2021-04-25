У найближчі два тижні США мають намір передати афганським силам три бази і один аеродром.

Збройні сили США почали евакуацію деяких своїх баз в Афганістані.

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Як повідомляє Khaama Press, про це на прес-конференції в неділю повідомив командувач силами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер.

За його словами, всі американські бази в країні будуть передані афганським силам.

У найближчі два тижні США мають намір передати афганським силам три бази і один аеродром.

За словами командувача, американці покинуть Афганістан, попри невизначену долю мирної угоди між сторонами конфлікту. Міллер закликав "Талібан" знизити рівень насильства в країні.

Виведення військ США з Афганістану

У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства у Кабулі, залишаться після 11 вересня.

Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни.

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Автор: Дмитро Захаров