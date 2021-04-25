Збройні сили США почали евакуацію деяких своїх баз в Афганістані.
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Як повідомляє Khaama Press, про це на прес-конференції в неділю повідомив командувач силами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер.
За його словами, всі американські бази в країні будуть передані афганським силам.
У найближчі два тижні США мають намір передати афганським силам три бази і один аеродром.
За словами командувача, американці покинуть Афганістан, попри невизначену долю мирної угоди між сторонами конфлікту. Міллер закликав "Талібан" знизити рівень насильства в країні.
Виведення військ США з Афганістану
- У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства у Кабулі, залишаться після 11 вересня.
- Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни.
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