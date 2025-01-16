Лише у Польщі понад 80 тисяч українців не могли отримати паспорт.

Президент України Володимир Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям за кордоном. Про це за підсумками зустрічі глави держави з українською громадою у Варшаві повідомила в Telegram заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Зокрема, за її словами, серед різних тем обговорювалися питання видачі паспортів ДП "Документ", оскільки лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі - всюди, де вони "застрягли", - повідомила Верещук.

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Українці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ще у квітні 2024 року народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що оновлення військово-облікових даних українським чоловікам за кордоном необхідно для того, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

Відповідно до ухваленого минулого року закону про мобілізацію, чоловікам за кордоном обмежать консульські послуги, якщо військовозобов'язаний не стане на облік. Без військово-облікового документа не можна буде отримати український або закордонний паспорт, влаштуватися на роботу.

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