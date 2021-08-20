За словами Федорова, підробити COVID-сертифікат у додатку "Дія" неможливо.

Процес впровадження COVID-сертифікатів у додаток "Дія" ще триває, тому оновлення інформації може зайняти деякий час.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

"Є певні технічні речі. Додаток зараз оновлюється, і це може зайняти кілька годин або кілька днів. Це залежить від Google, Apple, а також ще потрібно кілька днів, щоб додаток оновився", - сказав він.

Федоров також підкреслив, що підробити COVID-сертифікат у додатку "Дія" неможливо.

"Неможливо відобразити у "Дії" документ, якого немає в реєстрі, який не був внесений лікарем. Ми аналізуємо рекламу, яка є у соцмережах, правоохоронні органи скоординовані, зроблені все тестові закупівлі, і я раджу усім, хто хоче якось обдурити українців, - цього не робити", - зазначив міністр.

Читайте такожЛяшко розповів, чи планують продовжувати термін COVID-сертифікатів Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Минулої доби 129 тис. 027 українців було щеплено проти коронавірусної інфекції.

З них отримали першу дозу 57 тис. 497 осіб, другу - 71 тис. 530. Щеплення проводили 870 мобільних бригад з імунізації, 2 тис. 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації населення.

Автор: Богдан Слуцький