За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявлено 1600 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 112 дітей та 46 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 597 осіб; зафіксовано 26 летальних випадків; одужали 882 особи.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 48 942 (зокрема методом ПЛР – 23 478, методом ІФА – 6 454); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 010.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 271 826 осіб;

одужало – 2 200 000 осіб;

летальних випадків – 53 394;

проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 222 випадки;

Вінницька область – 33 випадки;

Волинська область – 22 випадки;

Дніпропетровська область – 68 випадків;

Донецька область – 108 випадків;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 20 випадків;

Запорізька область – 97 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 71 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 109 випадків;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 46 випадків;

Тернопільська область – 56 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 68 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 79 випадків;

Чернігівська область – 48 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла