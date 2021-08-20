В Україні за добу виявлено 1600 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 112 дітей та 46 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 597 осіб; зафіксовано 26 летальних випадків; одужали 882 особи.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 48 942 (зокрема методом ПЛР – 23 478, методом ІФА – 6 454); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 010.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 271 826 осіб;
- одужало – 2 200 000 осіб;
- летальних випадків – 53 394;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 222 випадки;
Вінницька область – 33 випадки;
Волинська область – 22 випадки;
Дніпропетровська область – 68 випадків;
Донецька область – 108 випадків;
Житомирська область – 48 випадків;
Закарпатська область – 20 випадків;
Запорізька область – 97 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 71 випадок;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 70 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 109 випадків;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 46 випадків;
Тернопільська область – 56 випадків;
Харківська область – 86 випадків;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 68 випадків;
Черкаська область – 34 випадки;
Чернівецька область – 79 випадків;
Чернігівська область – 48 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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