До кінця серпня буде привезено ще 2,2 млн доз вакцини. У вересні, як мінімум, 6,5 млн доз вакцини поставлять в Україну.

У серпні очікуються поставки ще 2,2 млн доз вакцини від COVID-19, у вересні - 6,5 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" та взаємне визнання з Євросоюзом.

За його словами, станом на сьогодні на територію України завезено понад 15 млн доз вакцини.

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"Наразі в кабінетах та центрах масової вакцинації є більше 7 млн доз вакцини. До кінця серпня буде привезено ще 2,2 млн доз вакцини. У вересні як мінімум 6,5 млн доз вакцини поставлять в Україну",- сказав він.

Вакцинація від коронавірусу в Украні

Минулої доби 129 тис. 027 українців було щеплено проти коронавірусної інфекції.

З них отримали першу дозу 57 тис. 497 осіб, другу - 71 тис. 530. Щеплення проводили 870 мобільних бригад з імунізації, 2 тис. 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації населення.

Автор: Леся Лещенко