Поважних причин для неявки не було, у чому він сам зізнався.

На Волині чоловіку вручили повістку, а він умисно не прийшов до територіального центру комплектування. Коли справа дійшла до суду, він не став вигадувати якихось причин своєї неявки. Він сказав, що не з'явився до ТЦК, бо "мав погану чуйку".

Як йдеться в сюжеті телекомпанії "Аверс" у YouTube, чоловік приїхав до суду без адвоката й підтвердив, що справді пройшов медкомісію, за результатами якої його було визнано придатним до служби в армії.

Потім йому вручили повістку, за якою він мав прибути у визначене місце збору. Але він не з'явився. Поважних причин для неявки не було, тож він зізнався: "Була погана чуйка".

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Нагадаємо, що покарання за ухилення від призову - від 2 до 5 років ув’язнення, та його звільнили від в'язничного терміну й призначили 2 роки іспитового строку, якщо він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

Тепер чоловіку потрібно періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Як чоловік "проспав" мобілізацію

У Львові Шевченківський районний суд розглянув досить незвичну справу військовозобов'язаного, якого обвинувачують в ухиленні від мобілізації. А чоловік стверджує, що просто "проспав" у той день, коли мав з'явитися до ТЦК. Суд встановив йому іспитовий термін у 2 роки.

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