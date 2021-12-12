Українця визнали кращим іноземним кадетом Королівської військової академії / фото British Embassy Kyiv

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської Академії Сухопутних військ.

Про це Британське посольство в Україні повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ Сандгерст, Велика Британія та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч", - зазначається у повідомленні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні.

Читайте такожПрезидент привітав військових з Днем Сухопутних військ УкраїниЦього року в Королівській Академії Сухопутних військ навчалися офіцери з 26 різних країн.

Відзначається, що нагороду українцю вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь Суверена.

Павло Лейсі / фото British Embassy Kyiv

Раніше повідомлялося, що українську NAVI визнали кращою кіберспортивною командою року за версією The Game Awards 2021.

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Автор: Вікторія Токарєва