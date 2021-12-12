Він отримав "Міжнародний меч" з рук принцеси Анни.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської Академії Сухопутних військ.

Про це Британське посольство в Україні повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ Сандгерст, Велика Британія та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч", - зазначається у повідомленні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні.

Читайте такожПрезидент привітав військових з Днем Сухопутних військ УкраїниЦього року в Королівській Академії Сухопутних військ навчалися офіцери з 26 різних країн.

Відзначається, що нагороду українцю вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь Суверена.

Раніше повідомлялося, що українську NAVI визнали кращою кіберспортивною командою року за версією The Game Awards 2021.

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Автор: Вікторія Токарєва