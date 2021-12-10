А s1mple отримав нагороду в категорії "кіберспортсмен року".

На церемонії нагородження The Game Awards 2021 обрали найкращу кіберспортивну команду року. Це звання дісталося українській організації Natus Vincere (NAVI).

У 2021-му колектив переміг відразу в двох великих кіберспортивних турнірах по Counter-Strike: Global Offensive. Один з них, PGL Major Stockholm 2021 — головне змагання в році. А другий — це BLAST Premier: Fall Finals 2021. Склад команди Natus Vincere по CS: GO: Ілля Perfecto Залуцький, Кирило Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шаріпов, Олександр s1mple Костильов і Валерій B1t Ваховський. Перші три гравці — росіяни, а два останні — українці.

Важливо відзначити, що судді The Game Awards 2021 також вибрали кращого кіберспортсмена року. Ним став українець Олександр s1mple Костильов, який отримав звання MVP на PGL Major Stockholm 2021 і BLAST Premier: Fall Finals 2021.

Інші нагороди в кіберспортивних категоріях на The Game Awards 2021

Кращим тренером став Kkoma. Цього року він наставляв корейську команду DWG KIA по League of Legends.

У категорії "кращий кіберспортивний захід" переміг чемпіонат світу з LoL — League of Legends World Championship.

Автор: Назар Степорук