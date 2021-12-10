Українська NAVI визнана кращою кіберспортивною командою року за версією The Game Awards 2021 / фото ТСН

На церемонії нагородження The Game Awards 2021 обрали найкращу кіберспортивну команду року. Це звання дісталося українській організації Natus Vincere (NAVI).

У 2021-му колектив переміг відразу в двох великих кіберспортивних турнірах по Counter-Strike: Global Offensive. Один з них, PGL Major Stockholm 2021 — головне змагання в році. А другий — це BLAST Premier: Fall Finals 2021. Склад команди Natus Vincere по CS: GO: Ілля Perfecto Залуцький, Кирило Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шаріпов, Олександр s1mple Костильов і Валерій B1t Ваховський. Перші три гравці — росіяни, а два останні — українці.

NAVI / фото the Enemy

Важливо відзначити, що судді The Game Awards 2021 також вибрали кращого кіберспортсмена року. Ним став українець Олександр s1mple Костильов, який отримав звання MVP на PGL Major Stockholm 2021 і BLAST Premier: Fall Finals 2021.

Інші нагороди в кіберспортивних категоріях на The Game Awards 2021

  • Кращим тренером став Kkoma. Цього року він наставляв корейську команду DWG KIA по League of Legends.
  • У категорії "кращий кіберспортивний захід" переміг чемпіонат світу з LoL — League of Legends World Championship.

Автор: Назар Степорук