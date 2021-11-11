З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва.

В Окружному адмінсуді Києва оскаржують перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов щодо оскарження окремих положень постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". З відповідним позовом до Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва.

Читайте такожПоліція не перевіряє COVID-сертифікати на вулиці - КлименкоПозивач, окрім іншого, просить суд скасувати п. 18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування, проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Серед інших вимог позову – стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ 1 млн грн моральної шкоди на користь позивача.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше у МОЗ пояснили, чи законна перевірка COVID-сертифікатів в Україні. А у Нацполіції розповіли про свою позицію стосовно звільнення відповідальності тих, хто купив і користується підробленими сертифікатами від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Ольга Робейко, Дмитро Хилюк