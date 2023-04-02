Пара у шлюбі вже 75 років та один місяць.

Їй 92, йому - 96 років, і разом у шлюбі вони вже 75 років. Василь та Парасковія познайомилися в землянці ще під час Другої світової. Нині ж зізнаються, секрет такого довгого подружнього життя – ніколи не сваритись одне з одним.

Йдеться про родину Киричеків. Експерти Національного реєстру рекордів перевірили й офіційно визнали: шлюб Василя та Парасковії - найдовший зафіксований в Україні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на жаль, зберегти оригінали документів реєстрації подружжю не вдалося. Утім нещодавно вони поновили відмітки у паспортах, що підтверджують дату їхнього розпису 22 лютого 1948 року. А ще вони знайшли свої світлини з часів перших побачень, де на звороті збереглися листи, які Василь тоді писав коханій.

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"Жили в мирі, не сварилися, ділилися і горем, й щастям", - каже про своє подружнє життя Парасковія Кириченко.

Історія кохання Парасковії та Василя

Парасковія раніше розповідала, що Василь у молодості був найгарнішим у селі. Пара одружилася, згодом у них народилася донька Надія.

У 1950-х подружжя переїхало працювати до Києва на будівництві. А щойно вийшли на пенсію, повернулися в рідні Кухарі Київської області, побудували будинок, зайнялися господарством. 7 років тому у Василя Андрійовича стався інсульт, з того моменту чоловік паралізований, але кохана завжди поряд.

Минулої весни пара вдруге за життя застала війну, два місяці родина була у Львові. Їхнє село добряче постраждало через повномасштабне вторгнення РФ, але за першої ж можливості родина повернулася додому.

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