Під час тренувань військові за допомогою ЗРК "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури.

Українські військові зенітно-ракетного підрозділу на одному з полігонів на півдні України провели навчання з протиповітряної оборони.

Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗС України.

Під час тренувань, які були максимально наближені до бойових, військові за допомогою ЗРК "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали протиповітряне прикриття угрупування військ та важливих об’єктів інфраструктури.

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За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в ході навчань засоби ППО відпрацювали наведення на цілі повітряного противника, а також відпрацювали завдання з підтримки наземних сил, відбиття повітряного нападу умовного противника та прикриття важливих державних об’єктів.

"Навчання мали на меті підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій", - зазначив Наєв.

Він також додав, що військові, котрі брали участь у навчанні, із поставленими завданнями впоралися, тож мета тренування досягнута.

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Автор: Олександр Топчій