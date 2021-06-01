Маневри відбуватимуться упродовж трьох днів.

На півдні Херсонської області розпочинаються масштабні навчання з протиповітряної оборони.

Про це заздалегідь попередила прес-служба обласної державної адміністрації.

"З 1 по 3 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних сил України у Скадовському районі Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

В ОДА наголосили, що подібні заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей ЗСУ й з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

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Мешканців Херсонщини закликали зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Раніше у Херсонській області підрозділи південного угрупування військ, що підпорядковане Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, спільно з координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України провели військові навчання. Зокрема, були проведені тренування з виявлення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника та недопущення вчинення ним терористично-диверсійних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

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Автор: Юрій Годован