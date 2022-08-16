В "Укрпошті" чекають від Верховної Ради на внесення змін до закону про поштовий зв’язок з метою врегулювання деяких моментів стосовно NFT.

Державне підприємство "Укрпошта" оголошує конкурс для випуску марок у криптовалютному форматі NFT.

Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram-каналі, ця інформація буде особливо цікава фахівцям з NFT та депутатам Верховної Ради.

Зокрема, він заявив про початок процесу виведення українських марок на світовий рівень.

Смілянський розповів, що, для прикладу, пошта Швейцарії випустила свою першу NFT-марку у вересні 2021 року, а 8 серпня цього року вже другу - зі стартовою сумою 237 тис. доларів. "Але ми знаємо, що наші марки крутіші і зберуть більше, щоб русні стало менше", - вважає Смілянський.

"Тож, щоб наздогнати, "Укрпошта" оголошує конкурс на вибір партнера по запуску першої української NFT-марки. Почнемо, звісно, з марки №1 - "Русскій воєнний корабль, іді…!"", - наголосив Смілянський.

Гендиректор компанії розповів, чому "Укрпошта" шукає партнера.

Так, по-перше, в українському законодавстві формат NFT до кінця не врегульовано, і деякі моменти, такі як, наприклад, фінансовий моніторинг і зобов`язання "Укрпошти" в цьому напрямку суперечать ідеології NFT по розкриттю власника. "Але це не має нас зупинити", - заявив Смілянський.

По-друге, як зауважує Смілянський, треба розуміти правила гри на ринку NFT. "І ми готові довірити це професіоналам. Нам зараз є, чим зайнятись. Ще хочемо значно збільшити донати на ЗСУ на світовому рівні, тому цифрова марка гарний для цього інструмент", - заявив Смілянський.

Також він пояснив, як буде відбуватись відбір.

"Дуже просто. По опрацьованій юристами схемі, "Укрпошта" ліцензує права на випуск NFT-марки і отримає за це винагороду. Решта доходу піде на ЗСУ. Оберемо партнера, який запропонує кращі умови з відповідним досвідом", - заявив він.

З умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57713-ukrposhta-ogoloshu-konkurs-na-vibir-partnera-po-zapusku-pershoi-ukrainskoi-nft-marki-na-pidtrimku-zsu

Заявки приймаються до 29 серпня.

"Чи це означає, що вже 29-го буде випущена перша NFT-марка? Ні. Процес займе певний час. В тому ж числі, треба буде внести зміни у закон про поштовий зв’язок №4353. Дуже сподіваюсь, що депутати, серед яких тепер є багато поціновувачів філателії, нас підтримають", - заявив Смілянський.

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