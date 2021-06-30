На столичному залізничному вокзалі помітили в продажу російський журнал.

На головному столичному вокзалі помітили в продажу друковані матеріали, на яких окупований Крим зображено як частину Росії.

Відповідні фото оприлюднив у Facebook журналіст Олександр Шаріпов.

"А взагалі це норм, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений "у складі РФ"?", - написав він.

Судячи з фото, мова йде про російський журнал "Дилетант".

У коментарях прес-служба "Укрзалізниці" традиційно відреагувала на інцидент стандартним повідомленням. "Добрий день, шановний Олександре! Дякуємо Вам за сигнал! Інформація взята до уваги. Питання передано спеціалістам відповідного підрозділу для вирішення даної ситуації", - йдеться в ньому.

У відповідь УЗ нагадали про те, що подібні скандали виникають регулярно. Зокрема, цьогоріч у лютому на опублікованій на сайті "Укрзалізниці" мапі окупований РФ Крим раптом став "російським". Після резонансу компанія виправила власну помилку.

Днями "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал. На рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла - Черкаси, кондуктори недобросовісно виконують свою роботу, відкрито пропонуючи їхати за меншу суму, однак без квитка.

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Автор: Юрій Годован