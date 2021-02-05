Компанія вже виправила помилку, зазначив журналіст.

На опублікованій на сайті «Укрзалізниці» мапі окупований Росією Крим раптом став «російським».

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

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«Російський» Крим з’являвся при виборі опції переглянути маршрут поїздів. Український півострів віднесли до Південного федерального округу РФ.

«Укрзалізниця, у вас там з картами які використовує Південно-Західна залізниця все нормально? Чи як завжди робітникам, що відповідають за сайт пофіг чий Крим, аби зарплату підняли? Тоді вже карту рамблера (російського ресурсу – УНІАН) давайте запускайте», – написав Рудоманов.

Пізніше журналіст оновив допис, зазначивши, що компанія виправила помилку.

Окупація Криму Росією: події

У кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії й кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму».

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Фактично ж результати «рефередуму» і явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом: так, згідно з доповіддю Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, було підраховано, що фактична явка на референдумі в Криму склала лише 30 відсотків, серед яких тільки від 50 до 60 (на відміну від російського числа в 97 %) відсотків обрали входження в Росію.

У серпні 2014 р. «голова» «Ради міністрів Республіки Крим» Сергій Аксьонов сказав, що ініціатором окупації Криму був російський президент Володимир Путін. У березні 2019 р. Аксьонов зізнався, що захопленням Криму керував особисто Путін.

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Автор: УНІАН