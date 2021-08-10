Підлісецький був членом фракції "Самопоміч" у парламенті.

Унаслідок важкої хвороби помер народний депутат України VIII скликання Лев Підлісецький.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам'ять!" – написав він.

У VIII скликанні Верховної Ради України Підлісецький був членом фракції "Самопоміч".

Лев Підлісецький: що про нього відомо

Читайте такожПішов з життя художник Олександр РойтбурдВідомо, що у 2009 році Підлісецький ініціював та запровадив у Львові перші в Україні регулярні екскурсійні тури на так званому "Безрейковому поїзді". Згодом ще й на "Чудо бусі".

У результаті було створено туристичну компанію "Чудо Тур". Вона пропагує та здійснює діяльність із в'їзного та внутрішнього туризму по Україні.

У 2013 році був ініціатором створення та президентом Львівського туристичного Альянсу.

У 2014 році його обрали народним депутатом України.

Також відомо, що Підлісецький закінчив навчання на програмі MBA Львівської бізнес-школи УКУ.

У Підлісецького залишились дружина і троє доньок.

Автор: Таня Поляковська