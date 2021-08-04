За словами юристів нардепа, спочатку йому зробили швидкий тест на наркотики, який нібито дав неправильний результат.

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють в управлінні авто в стані наркотичного сп'яніння, запевняє, що наркотиків не вживав, про що свідчать п'ять тестів з різних лікарень.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

За словами юристів нардепа, спочатку йому зробили швидкий тест на наркотики, який нібито дав неправильний результат. До того ж він нібито не сертифікований і не придатний за термінами. Тому висновок лікарів про стан наркотичного сп'яніння вони вимагають визнати недійсним.

Сам Юрченко стверджує, що після складання на нього протоколу, отримав негативний тест у Львівській клініці. Однак надавати його журналістам до рішення суду відмовляється.

"У мене п'ять результатів різних клінік, у мене є рішення, дослідження поліграфа про те, що я не вживав ніяких наркотиків. Я впевнений, що суд на наступному засіданні винесе законне рішення", - сказав депутат.

Читайте також"Наркотичний" скандал з Юрченком: нардеп запевнив, що складати мандат не збирається (відео)

"Наркотичний" скандал з Юрченком - що відомо

8 липня 2021 року Юрченко у Львові потрапив у ДТП, нібито перебуваючи під дією наркотиків.

У львівській поліції повідомляли, що на винуватця ДТП склали протокол, який направлений до суду. У "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат

Сам Юрченко запевняє, що наркотиків не вживав, а складати мандат не збирається.

Справа про "хабарництво"

17 вересня 2020 року Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків. Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів нібито для підкупу членів Комітету ВР щодо голосування за подані пропозиції.

Юрченка виключили з фракції "СН".

21 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,1 млн грн. Того ж дня депутата взяли під варту. Через пару днів за Юрченка внесли заставу, на нього наділи електронний браслет, який зняли 4 листопада.

4 березня 2021 року в НАБУ повідомили про завершення розслідування справи за підозрою Юрченка в отриманні хабаря.

Автор: Денис Прядко