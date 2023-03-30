Згідно з низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави.

Рішенням уряду втратило чинність розпорядження часів президентства Віктора Януковича про передачу у безоплатне користування Української православної церкви (Московського патріархату) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів часів Януковича від 11 липня 2013 року № 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Українській православній церкві будівель і споруд", - повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram.

Ткаченко наголосив, що низкою законних рішень управління майном лаври перейшло до держави, бо "саме держава є власником цих об’єктів".

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Перипетії навколо Києво-Печерської лаври - деталі

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир УПЦ (МП) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року. Проте представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

Господарський суд міста Києва відмовив Українській православній церкві (Московського патріархату) у забезпеченні позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати свою роботу.