По факту перешкоджання роботи комісії подана заява в поліцію.

Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла сьогодні, 30 березня, розпочати свою роботу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Facebook. "Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні. Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів Комісії всередину будівлі. По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію", - заявив він.

Ткаченко також зазначив, що завтра, 31 березня, комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

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Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня 2023 року Свято-Успенський монастир Української православної церкви (Московського патріархату) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня. Але представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру та заявляють, що не бачать підстав для виселення.

29 березня стало відомо, що вони подали до Господарського суду Києва позов відносно Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якому вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, що не залишить лавру до завершення судового розгляду.

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