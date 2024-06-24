В Міносвіти хочуть створити механізм для відсіювання тих, кого наука насправді не цікавить.

Цього року в Україні зареєструвалася аномальна кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру – 200 тисяч. Більше половини тих, хто вступив на аспірантуру в попередні два роки, складали чоловіки старше 30 років. Про це свідчать статистичні дані, надані "Українській правді" заступником міністра освіти і науки Михайлом Винницьким.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення частка чоловіків старше 25 років, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 разів, оскільки навчання на аспірантурі залишається цілком законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Так, у 2022-му серед тих, хто вступив в аспірантуру, 65% складали чоловіки старше 30 років. У 2023 році серед новоспечених аспірантів чоловіків старше 30-ти років було вже 72%.

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Цього року заявки на вступ в магістратуру та аспірантуру подали вже 200 тисяч людей, але у міністерстві освіти та науки кажуть, що збільшувати кількість місць в університетах не планують. Заступник міністра Михайло Винницький каже, що влада працює над механізмом, який зможе "відфільтрувати реальних науковців" від тих, хто вступає на аспірантуру з іншою метою.

Мобілізація в Україні: що стосується студентів

Як писав УНІАН, згідно чинного закону про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути призвані на військову службу. В деяких випадках для студентів-чоловіків навіть можливим є виїзд за кордон, якщо вони:

не підлягають призову за мобілізацією;

віком від 18 до 22 років;

оформляють академічну стабільність терміном на один семестр;

отримують ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Також ми розповідали, що на Волині виші передаватимуть в ТЦК списки відрахованих студентів. Такі домовленості досягли, щоб унеможливити отримання відстрочки особами, які не виконали умови для зарахування.

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