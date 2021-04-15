Один з учнів надавав доступ до навчання стороннім особам, які зривали відеоконференції.

У Харкові поліцейські викрили 11-річного школяра, який неодноразово зривав сеанси дистанційного навчання.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, правоохоронці отримали скарги від педагогів однієї зі шкіл міста. Вони просили перевірити неодноразовий зрив дистанційних занять через онлайн-платформу.

інспектори ювенальної превенції з'ясували, що один з учнів надавав доступ до навчання стороннім особам, які зривали відеоконференції.

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду. На батьків учня склали адміністратий протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУоАП.

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Автор: Дмитро Захаров