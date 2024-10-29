Рішення вже підтримала робоча група з питань декомунізації.

У Києві планують демонтувати пам’ятники письменникам Михайлу Булгакову та Анні Ахматовій, а також композитору Махайлу Глінці. Про це повідомила депутатка Київради, заступниця голови фракції Європейська Солідарність Людмила Ковалевська.

За її словами, відповідне рішення вже підтримала робоча група Київської міської ради з питань декомунізації.

Депутатка уточнила, що на засіданні були ухвалені рішення про:

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демонтаж памʼятника Анні Ахматовій у Міському саду;

демонтаж з перенесенням памʼятника Михайлу Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);

демонтаж памʼятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

"А щодо ВДНГ - то я погоджуюсь з істориками, що це цілісний комплекс, цікавий з історичної точки зору. І це саме правильне місце для Музею тоталітарної пропаганди, який там точно буде створений після війни", - написала Ковалевська.

Демонтаж пам’ятників в Україні - останні новини

У вересні було оприлюднено перелік пам’ятників, які знесуть в Одесі. До нього, зокрема, увійшли пам’ятники барду, актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу Івану Черняховському, вченому Івану Мічуріну, письменнику Ісааку Бабелю та академіку Валентину Глушку та два пам'ятники поету Олександру Пушкіну.

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