В інституті пояснили, як слід сприймати рішення експертної комісії щодо Булгакова.

Визнання письменника Михайла Булгакова українофобом та частиною російського імперіалізму не тягне за собою обов’язкове закриття його музею в Києві чи заборону його творів. Про це йдеться у заяві Українського інституту національної памʼяті (УІНП).

Як зауважили в інституті, хоча експертна комісія і визнала символікою російської імперської політики будь-які географічні назви та пам’ятники, пов’язані з Булгаковим, це не є "забороною Булгакова".

"Закликаємо розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів досліджень і творчої діяльності. Висновок Експертної комісії щодо Михайла Булгакова не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві", – наголосили в УІНП.

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Як зауважили в інституті, процес "пропрацювання колоніального спадку" не зводиться лише до усунення символів російської імперської політики з публічного простору.

"Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв у цьому процесі одна з ключових", – йдеться у заяві.

Булгакова визнано українофобом та частиною російського імперіалізму

Як писав УНІАН, на початку квітня експертна комісія, яка діє при Українському інституті національної пам’яті, постановила, що географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені письменнику Михайлу Булгакову містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.

Крім того, ще в листопаді Міністерство культури та інформаційної політики України обіцяло вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення музей Булгакова в Києві.

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