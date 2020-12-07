Це вже другий за останні тижні летальний випадок серед українських військових в Конго.

Військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго помер від раптової зупинки серця.

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Про це у Facebook повідомив помічник командира загону по зв’язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

«6 грудня, внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима», - написав він.

Це вже другий за останні тижні летальний випадок серед українських військових в Конго. 23 листопада повідомлялось про загибель військового у складі місії ООН від коронавірусної хвороби.

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Автор: Дмитро Захаров