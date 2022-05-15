Вони одружувалися в "Азові".

Алла та Віталій Таран, що були на службі в "Азові", загинули в Маріуполі, їхній син залишився сиротою.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада з посиланням на заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара.

Подружжя було в полку "Азов" майже від початку. Працювали на кухні, а потім оформилися на службу. Алла була діловодом, Віталій – начальником фінансів.

"Вони одружувалися в "Азові". Їхня родина народилася тут, і так само тут ставала більшою. Їхній син теж народився тут, в Маріуполі", - ділиться Святослав.

Віталій загинув 15 квітня, 8 травня авіабомба вбила і Аллу. Там малюк пари став сиротою.

"Двоє Героїв померло. Не стало цілої родини. І я нічого не міг зробити… Я, все командування, всі ми цілодобово боремося за спасіння наших військових. І це історія лише про одну родину. Але ви маєте зрозуміти, що тут йдуть у засвіти цілими сім’ями", - зазначає Паламар.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі з пологового будинку зустріли Тетяну - дружину бійця полку "Азов", який загинув під час оборони Маріуполя, не дочекавшись народження сина.

На війні жінка також втратила маму та брата. Тому зараз залишилася сама з трьома дітьми. Новонародженого сина вона назвала Іллею, як мріяв загиблий чоловік Олексій. За словами Тетяни, діти зараз дають їй сил та змушують жити далі.

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