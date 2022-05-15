Вони вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку.

Рідні бійців полку "Азов" вирушили до Туреччини, щоб зустрітися із президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та подякувати йому за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя, які перебувають в оточенні на заводі "Азовсталь".

Про це повідомила дружина одного з військових "Азову" Наталія Зарицькa, оприлюднивши фото з одного з аеропортів.

"Ми, рідні Захисників Маріуполя, що знаходяться на "Азовсталі", вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації наших рідних до Турції. Ми просимо Реджепа Ердогана об’єднати зусилля із Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, і разом допомогти звільнити наших Героїв", - йдеться у повідомленні.

Рідні бійців сподіваються, що якщо "два президенти двох впливових країн разом вплинуть на Путіна", то герої з "Азовсталі" будуть врятовані.

Як повідомляв УНІАН, раніше рідні у відкритих зверненнях просили президента Туреччини та лідера Китаю допомогти в екстракції українських захисників з "Азовсталі".

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають по території заводу масованих артилерійських та авіаційних ударів.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені. 14 травня вона повідомила, що Київ веде перемовини про евакуацію 60 осіб.

13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських бійців з "Азовсталі".

14 травня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у коментарі журналістам зазначив, що процедура екстракції застосовувалася багато разів у світовій історії, але для цього потрібен потужний посередник.