Чоловік, брат і мама Тетяни служили в "Азові". Тепер жінка лишилася одна з трьома дітьми на руках.

У Запоріжжі з пологового будинку зустріли Тетяну - дружину бійця полку "Азов", який загинув під час оборони Маріуполя, не дочекавшись народження сина.

Зустрічати жінку прийшли побратими-"азовці", передає Укрінформ.

"В мене вперше така виписка…. Не чекала, що буде стільки людей, думала, що лише діти будуть", - зазначила Тетяна.

На війні жінка також втратила маму та брата. Тому зараз залишилася сама з трьома дітьми. Новонародженого сина вона назвала Іллею, як мріяв загиблий чоловік Олексій. За словами Тетяни, діти зараз дають їй сил та змушують жити далі.

"Я розумію, що не можна здаватись, а треба боротись. Це показали не тільки мій брат, чоловік та мама, а й ті хлопці, які зараз боронять Маріуполь. Я нічого не знаю про обставини загибелі чоловіка та мами. 19 квітня з Олексієм говорили по телефону, він мав вийти на зв’язок через 6 днів… 21 квітня загинув", - розповіла жінка.

Її мама - Наталя - загинула 3 травня. Вона працювала військовим психологом у полку "Азов". Брат Тетяни - Юрій Луговський - загинув ще у 2018 році. Саме його місце серед "азовців" і зайняла потім мама.

"Мама приїхала допомагати мені з середньої донькою, коли я народила її, і так сталося, що хлопці запропонували працювати психологом. Її це надихало та надавало сил, щоб перебороти смерть брата. Вона в хлопцях бачила свого сина, хотіла допомогти усім", - згадує Тетяна.

Зараз жінка з трьома дітьми - 4-річною Анею, 2-річною Вікою та новонародженим Іллею поки планує залишитись у Запоріжжі, а коли син підросте, то, мабуть, поїдуть на захід України, де живе Тетянина бабуся.

Колишній боєць "Азову" Кирило сказав, що підтримуватимуть Тетяну, адже вона багато втратила на цій війні.

"Азовська сім’я дуже велика - це не тільки бійці, це їхні діти, родини в цілому. Ми намагаємось піклуватись про всіх. Держава допомагає, але ми звикли довіряти в першу чергу своїй родині", - наголосив Кирило.

Військовослужбовці також закликають весь світ зробити все, щоб витягнути тих, хто лишився в Маріуполі.

"Вони, по суті, врятували Південь, бо невідомо що було б із Запоріжжям, якби хлопці з Маріуполя не сконцентрували на собі по факту цілу дивізію російських військ з технікою. Запоріжжя ціле, бо хлопці там залишились", - додали бійці.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

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