Винницький зазначив, що не знає, що робити з такою реальністю, коли велика кількість людей захочуть відкупитися від БЗВП.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький вважає, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) не має бути обов'язковою для студентів.

"Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант, - сказав заступник міністра в коментарі ZN.UA.

Він зазначив, що не знає, що робити з такою реальністю, коли велика кількість людей захочуть відкупитися від БЗВП:

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"Я не хочу - не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів". І це буде загальнонаціональна проблема. Ми просто створюємо корупціогенну пастку".

Винницький також розповів, що на сьогодні є зареєстрований законопроєкт, який узагалі скасовує БЗВП як обов'язкову частину навчального процесу, натомість передбачає курс "Основи національного спротиву".

При цьому він не повідомив деталей, однак сказав, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, "але все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу".

БЗВП в Україні - деталі

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Україні збільшать термін базової загальної військової підготовки з 49 на 51 день. За його словами, дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

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