Заступник міністра освіти Михайло Винницький вважає, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) не має бути обов'язковою для студентів.
"Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант, - сказав заступник міністра в коментарі ZN.UA.
Він зазначив, що не знає, що робити з такою реальністю, коли велика кількість людей захочуть відкупитися від БЗВП:
"Я не хочу - не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів". І це буде загальнонаціональна проблема. Ми просто створюємо корупціогенну пастку".
Винницький також розповів, що на сьогодні є зареєстрований законопроєкт, який узагалі скасовує БЗВП як обов'язкову частину навчального процесу, натомість передбачає курс "Основи національного спротиву".
При цьому він не повідомив деталей, однак сказав, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, "але все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу".
БЗВП в Україні - деталі
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Україні збільшать термін базової загальної військової підготовки з 49 на 51 день. За його словами, дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.