У курс підготовки новобранців тепер ввели акцент на психологічну стійкість військовослужбовців.

У базову загальновійськову підготовку (далі - БЗВП - "базова загальна військова підготовка") введуть "нульовий" день для адаптації цивільних осіб, повідомляє Міноборони України. Цікавим нововведенням також є перегляд фільму "Перший бій" в окулярах віртуальної реальності, з акцентом на підготовку психологічної стійкості мобілізованих громадян.

Це відбувається під час впровадження п'ятої редакції програми БЗВП. Оновлена програма, як ідеться на сторінці міністерства у Facebook, запрацювала з понеділка, 10 лютого 2025 року.

"Ключові нововведення нової програми БЗВП: "нульовий день" / день "перезавантаження" (адаптація цивільного до військового середовища); оновлений зміст психологічної підготовки / психологічної стійкості; стійкості вивчення програмного забезпечення "Кропива"", - ідеться в публікації.

Відео дня

Крім того, Міноборони впроваджує "інтенсивні стрілецькі вправи" з індивідуальної зброї солдата та маршові (фізичні) заняття. Це дозволить підвищити витривалість військовослужбовців.

Повідомляється, що оновлена програма БЗВП є результатом ретельного аналізу бойового досвіду українських підрозділів. Зміни були необхідні через застарілі елементи та зміни на сучасному полі бою.

На сайті Міноборони йдеться про те, що БЗВП складається з чотирьох блоків - з ознайомчого курсу, на який виділяється 8 годин, курсу індивідуальної підготовки (107 годин), а також з навчання дій у складі підрозділу (209 годин) і комплексного тактичного заняття (48 годин).

Після цього мобілізовані проходять професійні курси відповідно до визначених посад у підрозділах ЗСУ.

Інші новини про БЗВП

Раніше УНІАН повідомляв, що в листопаді вже змінювалися принципи підготовки військових у центрах для мобілізованих. Зокрема, з 1 листопада 2024 року в навчальних центрах і центрах підготовки збільшилася тривалість курсу БЗВП - 45 днів замість 30.

Крім того, випускників вишів без БЗВП не братимуть на роботу в держоргани та прокуратуру. Для студентів передбачає 300 академічних годин навчання.

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