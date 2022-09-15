Наразі чоловік у складі так званої "народної міліції" є охоронцем у військовій комендатурі в Донецьку.

В Одесі до 14 років позбавлення волі заочно засуджено командира штурмової роти "ЛНР".

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що в порядку спеціального судового розгляду за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) засуджено жителя Ізмаїла. Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Прокурором у суді доведено, що чоловік у червні 2014 року вступив до незаконного збройного формування так званої 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на посаду командира під позивним "Крыл", - йдеться у повідомленні.

Він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької та Луганської областей.

За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухине та Дебальцеве нагороджений медаллю "за відвагу" 1-го ступеня "ЛНР".

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

В УСБУ в Одеській області додали, що вказаний житель Одещини за власною ініціативою приєднався до незаконного збройного формування. Як старший командир-стрілець штурмової роти угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.

Згодом бойовик приєднався до терористичної організації "ДНР". У складі так званої "народної міліції" він перебуває по теперішній час на посаді охоронця полку охорони військової комендатури у Донецьку.

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