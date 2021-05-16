На околиці міста Ананьїв Одеської області виявлений повішеним 14-річний хлопчик.
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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, жителя Ананьєва Микиту Чуприну розшукували з учорашнього вечора. Підліток близько 18:00 після сварки з рідними вийшов з дому і зник.
Сьогодні, 16 травня, його виявили на околиці Ананьєва повішеним.
"Поліцейські опитали друзів неповнолітнього, перевірили занедбані будинки, лісопосадки, в одній з яких на околиці Ананьєва і виявили хлопчика у зашморгу. Зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі немає", - повідомили в поліції.
Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою «самогубство»). В рамках кримінального провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин і причин трагедії.
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