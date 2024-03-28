100-річні дерева зарубали за можливої участі в. о. директора держпідприємства "Північна Пуща".

В Україні викрили злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Зазначається, що повідомлено про підозру в. о. директора держпідприємства "Північна Пуща" та його спільникам, які організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Встановлено, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника. Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби", - повідомили в ДБР.

Зазначається, що цим ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

В повідомленні сказано, що деревину продали на підставі фіктивних документів на одному зі столичних пунктів приймання. "Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн", - каже ДБР.

Там уточнили, що в. о. директора держпідприємства "Північна Пуща", співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

"Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об’ємом понад 350 м куб, яку ділки не встигли продати. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб", - повідомляють в ДБР.

На Одещині постраждав заповідний ліс

Подібний випадок також був на Одещині - там порубали на дрова заповідний ліс. Довкіллю було завдано збитків на рівні 145 млн грн.

Прес-служба Одеської обласної прокуратури зазначала, що посадовець філії "Ананьївське лісове господарство" державного підприємства "Ліси України" отримав підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у 2023 році він незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках національного природного парку "Куяльницький", які є об’єктом природно-заповідного фонду. Спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства. У такий спосіб на території лісництва зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, фігурант, з подачі якого заповідний ліс пустили на дрова, - директор філії "Ананьївське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України". Вирубані породи: "Дуб звичайний", "Ясен", "Акація біла", "Берест", "Гледичія", "Груша", "Клен", "Софора" тощо.

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