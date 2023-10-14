Поки функція надсилання електронної повістки не працює, та й на законодавчому рівні це не узгоджено.

В Україні вже працює єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних. Він містит інформацію про кожного військовозобов'язаного громадянина і наповнений уже на 90%.

Про це в коментарі ТСН розповів адвокат Ростислав Кравець. За його словами, у реєстрі є дані про місце проживання, освіту, податкову інформація щодо призовника тощо.

"Практично вся інформація, яка є в "Дії", є в цьому реєстрі також. Ну, і також інформація про здоров’я, вакцинацію й таке інше. Тобто фактично це створений такий єдиний електронний реєстр, в який помістили всю інформацію про громадян України", – зазначив адвокат.

Він додав, що у цей реєстр потраплятиме й інша інформація, наприклад про купівлю авто. Втім, точно невідомо, як її будуть туди інтегрувати.

"Що стосується Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, звичайно, ця інформація їм нічим не допоможе. Я думаю, що мета цього реєстру зовсім в іншому, створення такої "мегабази" з інформацією на кожного громадянина України. Навіщо це - ми можемо лише припускати. Об’єктивно, ця інформація для військового обліку абсолютно не потрібна. І прикладів таких "мегареєстрів" у жодній країні немає, крім України", – каже Кравець.

Адвокат припускає, що за допомогою такого реєстру можливо відслідковувати діяльність і місцеперебування військовозобов’язаних. Поки функції надсилання повісток в реєстрі немає. Аналогічна система є в Російській Федерації. Йдеться про "Госуслуги". Через неї надсилають електронні повістки.

"Українська система не встановлюється на жодні мобільні пристрої. А що стосується повідомлень через "Дію", це законодавством не врегульовано", – додав адвокат.

Для того, щоб надсилати електронні повістки, необхідно закріпити за кожним громадянином офіційну електронну адресу та номер телефону. Інакше це не має жодного сенсу. Адвокат вважає, що це буде доволі сумнівним повідомленням про виклик до ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо сказав, що повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручати особисто. Повістки не дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Він зазначав, що практично їх можна вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

При цьому він наголосив, що отримання першої повістки, не означає відправку на фронт.

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