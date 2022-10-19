Чи продовжать навчальний рік через війну? / фото facebook.com/oda.odesa

Як діти будуть наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну та відключення світла унаслідок атак РФ, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

В ефірі "1+1" він зазначив, що це дуже важкі питання.

"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.

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Горбачов додав, що в Україні всі звикли просто, що у кінці травня завершується навчання. Проте, за його словами, намагатимуться знайти інші рішення.

Крім того, освітній омбудсмен наголосив на необхідності якісних освітніх вимірювань, щоб розуміти втрати у цьому напрямку.

Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради

Раніше у патрульній поліції дали поради батькам щодо того, що варто покласти в рюкзак дитини, що навчається офлайн.

Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

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