Як діти будуть наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну та відключення світла унаслідок атак РФ, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
В ефірі "1+1" він зазначив, що це дуже важкі питання.
"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.
Горбачов додав, що в Україні всі звикли просто, що у кінці травня завершується навчання. Проте, за його словами, намагатимуться знайти інші рішення.
Крім того, освітній омбудсмен наголосив на необхідності якісних освітніх вимірювань, щоб розуміти втрати у цьому напрямку.
Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради
Раніше у патрульній поліції дали поради батькам щодо того, що варто покласти в рюкзак дитини, що навчається офлайн.
Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:
пляшка чистої води;
поживні батончики, снеки;
нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
комплект змінної білизни та одягу;
улюблена іграшка або річ.