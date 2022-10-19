Є кілька варіантів заповнення "пробілів" в освітньому процесі через війну - ущільнення навчальної програми та ймовірне продовження навчального року.

Як діти будуть наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну та відключення світла унаслідок атак РФ, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

В ефірі "1+1" він зазначив, що це дуже важкі питання.

"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.

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Горбачов додав, що в Україні всі звикли просто, що у кінці травня завершується навчання. Проте, за його словами, намагатимуться знайти інші рішення.

Крім того, освітній омбудсмен наголосив на необхідності якісних освітніх вимірювань, щоб розуміти втрати у цьому напрямку.

Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради

Раніше у патрульній поліції дали поради батькам щодо того, що варто покласти в рюкзак дитини, що навчається офлайн.

Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

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