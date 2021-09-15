Законопроект ще має розглянути Верховна Рада.

Кабінет міністрів погодив проект закону про зміни в реформуванні служби зайнятості та соціального страхування у разі безробіття. В рамках реформи безробітні українці зможуть отримати гроші на свій бізнес.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Які зміни пропонує уряд:

фінансова допомога на початок підприємницької діяльності;

послабити санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;

фінансування громадських робіт, а також скасування тимчасових робіт, які не мотивують до праці;

підбір роботи для безробітного з урахуванням транспортної доступності, розміру зарплати в залежності від тривалості безробіття.

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Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склало 315 тисяч осіб, що на 179 тисячі або 36% менше, ніж на цей період минулого року. Міністр економіки Олексій Любченко анонсував Додаткові Урядові заходи щодо створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

Автор: Анастасія Горбачова