Кабінет міністрів погодив проект закону про зміни в реформуванні служби зайнятості та соціального страхування у разі безробіття. В рамках реформи безробітні українці зможуть отримати гроші на свій бізнес.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Які зміни пропонує уряд:
- фінансова допомога на початок підприємницької діяльності;
- послабити санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
- фінансування громадських робіт, а також скасування тимчасових робіт, які не мотивують до праці;
- підбір роботи для безробітного з урахуванням транспортної доступності, розміру зарплати в залежності від тривалості безробіття.
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Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склало 315 тисяч осіб, що на 179 тисячі або 36% менше, ніж на цей період минулого року. Міністр економіки Олексій Любченко анонсував Додаткові Урядові заходи щодо створення робочих місць і працевлаштування безробітних.