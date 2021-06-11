У законі прописаний також порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті.

Верховній Раді рекомендують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого його не будуть застосовувати.

Як повідомляє інформаційне управління Апарату ВР, таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

“За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону “Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям ЗУ “Про правила відбування адміністративного арешту” (реєстр. №3048а) із врахуванням пропозицій комітету”, – поінформували у парламенті.

Згідно з документом, адмінарешт не може застосовуватися:

до особи з інвалідністю першої й другої груп,

неповнолітньої особи,

вагітної жінки,

до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

У законі прописаний також порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнюється порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада ухвалила на початку грудня 2020 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко