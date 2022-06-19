Верховна Рада України впроваджує спрощену процедуру встановлення фактів народження або смерті особи на території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан.
За ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні проголосували 273 народних депутати.
Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (№7310).
Законопроектом, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України задля запровадження спрощеної процедури встановлення юридичних фактів народження та смерті в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан.
Крім того, пропонується уточнити положення статті 5 Закону України "Про судовий збір" стосовно пільг щодо сплати судового збору за цією категорією справ.
Так, зокрема встановлюється, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються заявники у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із дією воєнного чи надзвичайного стану.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Рада підтримала обов'язкові бомбосховища при будівництві нових споруд.