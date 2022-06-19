Також уточнюється питання стосовно пільг щодо сплати судового збору за цією категорією справ.

Верховна Рада України впроваджує спрощену процедуру встановлення фактів народження або смерті особи на території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан.

За ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні проголосували 273 народних депутати.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (№7310).

Законопроектом, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України задля запровадження спрощеної процедури встановлення юридичних фактів народження та смерті в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан.

Крім того, пропонується уточнити положення статті 5 Закону України "Про судовий збір" стосовно пільг щодо сплати судового збору за цією категорією справ.

Так, зокрема встановлюється, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються заявники у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із дією воєнного чи надзвичайного стану.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Рада підтримала обов'язкові бомбосховища при будівництві нових споруд.

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