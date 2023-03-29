Обрані по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

В Україні визначили дати та населені пункти кількох областей на деокупованих територіях, де буде дано старт пілотним проектам з комплексного відновлення.

Про це повыдомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі. "Визначили дати й перші проекти комплексної відбудови за новим законодавством на звільнених територіях. Обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик", - повідомив голова уряду.

За його словами, на нараді з міністерствами й Державним агентством відновлення також обговорили технічні питання щодо запуску механізмів компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

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Відновлення України

У січні уряд утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке координуватиме проекти з відновлення держави.

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