Віце-прем'єр Федоров зазначив, що процес онлайн-вступу для іноземців буде спрощений і позбавлений багатокрокової бюрократичної процедури.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки створюють єдину електронну платформу для вступу іноземних студентів в українські університети.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«Мінцифри і Міносвіти створюють єдину електронну платформу для вступу іноземних студентів в українські університети. Разом з МОН готуємо онлайн-сервіси у сфері освіти. Онлайн-вступ для іноземців - один з майбутніх проектів, які полегшать життя абітурієнтам і студентам», - написав він.

Віце-прем'єр зазначив, що процес онлайн-вступу для іноземців буде спрощений і позбавлений багатокрокової бюрократичної процедури.

«Стадії зарахування іноземних студентів в установи вищої освіти будуть зручними. Відправлення інформації студентом онлайн, офер (пропозиція - УНІАН) від ВНЗ і електронні запрошення на навчання (стажування) в Україні. Абітурієнт зможе побачити всі необхідні стадії в електронному кабінеті», - написав Федоров.

Крім цього, Мінціфри і МОН працюють над системою моніторингу працевлаштування та кабінетом студента.

«Це буде можливо завдяки модернізації Єдиної державної електронної бази з питань освіти», - повідомив віце-прем'єр.

Також два відомства готують концепцію і стратегію цифрової трансформації сфери освіти і науки.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам прискорити процес створення міжвідомчої електронної платформи для спрощення процедури вступу іноземних студентів до українських вищих навчальних закладів.

За словами прем'єр-міністра, цифровізація процесів і використання цифрових технологій дасть змогу Україні швидкими темпами наздогнати цивілізовані держави.

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Автор: Павло Степанець